Rellende boeren bij huis minister Van der Wal vandaag voor de rechter

Elf personen die eind juni deelnamen aan een boerenprotest bij het huis van minister Van der Wal (Stikstof) moeten zich vandaag verantwoorden voor de politierechter in Zutphen. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling.

Het eerste protest bij het huis van de minister, op 10 juni, verliep vreedzaam. Van der Wal ging toen in gesprek met de boeren, die met trekkers naar haar woning waren gekomen om te demonsteren tegen de stikstofplannen.

Eind juni liep een boerenprotest bij Van der Wals woning wel uit de hand. De demonstranten braken door een, inmiddels opgetuigde, politieblokkade heen en vernielden hierbij een politieauto. Op beelden van het protest is te zien dat politieagenten wegrennen en dat demonstranten stro in een politieauto gooien. Ook leegden ze een giertank in de buurt van de woning van Van der Wal. Zij zou tijdens het protest niet thuis zijn geweest, haar gezin wel.

Beelden van het boerenprotest waarbij demonstranten door de politieafzetting heen breken: