Opnieuw zware straf voor oud-bewindspersoon China wegens corruptie

In China heeft opnieuw een voormalig topfunctionaris een zware straf voor corruptie gekregen. Oud-bewindsman Sun Lijun (53) kreeg voorwaardelijk de doodstraf opgelegd, een straf die in de praktijk vaak omgezet wordt in levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Gisteren werd een oud-collega van Sun tot dezelfde straf veroordeeld.

Sun was de onderminister van Veiligheidszaken en daardoor juist verantwoordelijk voor de strijd tegen corruptie. In 2020 werd hij zelf beschuldigd van malversaties. Afgelopen januari bekende hij in een op televisie uitgezonden boodschap dat hij zichzelf had verrijkt.

Hij is nu veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, beursmanipulatie en verboden wapenbezit. Er zou een bedrag van omgerekend 90 miljoen euro mee gemoeid zijn. De zaak van Sun was eerder al onderwerp in een vijfdelige documentaireserie over de aanpak van corruptie.

Sun zou hebben samengespannen met de gisteren veroordeelde oud-justitieminister Fu Zhenghua. Die bekende voor miljoenen te zijn omgekocht en misdaden van zijn broer en anderen te hebben verdoezeld, al is niet precies duidelijk welke.