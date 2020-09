Britse ontwerper Conran overleden: 'van radicale invloed op hoe we wonen'

Conran richtte Habitat in 1964 op. "Niemand wilden mijn ontwerpen maken en verkopen en toen ben ik maar voor mezelf begonnen", vertelde hij ooit. Zijn doel was "goede ontwerpen voor een goede prijs" te leveren, zoals een rotan kuipstoel.

De Britse ontwerper en restaurateur Terence Conran is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn woonwarenhuis Habitat "was van radicale invloed op hoe we in Groot-Brittannië wonen", laat zijn familie weten in een overlijdensbericht.

Conran richtte zich vooral op jonge Britten, die in tegenstelling tot hun ouders niet meer één bank of kast voor de rest van hun leven wilden hebben en uitgekeken waren op bloemetjesbehang en massief eiken meubilair. Hun verkocht hij strakke ontwerpen in felle kleuren. "Goed design verbetert de kwaliteit van leven."

Het was revolutionair dat klanten in de winkel een hele inrichting konden kopen, van behang en meubels tot servies en bestek. Door massaproductie werd design bereikbaar voor het grote publiek. Om kosten te besparen, leverde hij de meubels ongemonteerd af.

In 1955 had het Algemeen Dagblad zich al verbaasd over de woninginrichting van de ontwerper: één grote kamer waarin keuken, zitkamer en eetkamer in elkaar overliepen. De krant vond het ideaal voor de huisvrouw ("zij kan haar werk doen en ondertussen toch een oog op de kleintjes houden"), al waarschuwde Conrad dat ouderen er vaak niet aan konden wennen: "Een kwestie van traditie. Zij zijn op vakjeshuizen met een kamer voor dit en een kamer voor dat ingesteld.")

"Habitat heeft met IKEA een enorme verandering teweeggebracht in het Nederlandse interieur", zei Jan des Bouvrie in 1999. "Habitat bracht grote eenvoud, goede kleuren." Volgens hem zorgde IKEA voor betaalbare meubels voor starters en was Habitat "een stapje hoger". "Die zorgde dat de smaak werd ontwikkeld."

Hoewel er tientallen Habitat-winkels in Groot-Brittannië kwamen en ook vestigingen in Frankrijk, de VS en Japan, sloeg het concept in Nederland niet aan. Hier hield het bedrijf het slechts een jaar of tien vol en in 1999 sloten de deuren. Probleem leek vooral te zijn dat de producten die Habitat bood voor de zuinige Nederlanders niet voldoende verschilden van de goedkopere versies van HEMA of IKEA.

Op dat moment had Conran het bedrijf al verlaten en zich op andere projecten gestort, zoals het Design Museum in Londen en gerenommeerde restaurants in Londen, Parijs en Tokio, vaak in samenwerking met zijn vijf kinderen. "Ik begrijp dat ik geluk heb gehad. Alles wat ik ooit deed in het leven, heb ik gedaan omdat ik er blij van werd."