Nederlandse orang-oetandeskundige niet meer welkom in Indonesië na kritiek

De Nederlandse bioloog Erik Meijaard, die al dertig jaar onderzoek doet naar orang-oetans, wordt niet meer toegelaten tot natuurparken in Indonesië. Hij heeft in de krant The Jakarta Post kritiek geleverd op het beleid van de Indonesische minister van Bosbouw en Milieu en daarvoor wordt hij nu gestraft.

De minister prees maandag op de Internationale Dag van de Orang-oetan het natuurbeleid van haar president en zei dat het dier niet met uitsterven wordt bedreigd. Volgens haar blijven de populaties zelfs groeien.

Meijaard en enkele andere vooraanstaande deskundigen schreven daarop een opiniestuk in de Indonesische krant over recente wetenschappelijke studies die juist het tegendeel laten zien. Volgens de deskundigen daalt het aantal orang-oetans al tientallen jaren en is er nergens sprake van populatiegroei.

De Nederlandse orang-oetandeskundige mag nu geen onderzoek meer doen in natuurparken in Indonesië. Meijaard zegt in de Volkskrant bezorgd te zijn over de vrijheid die wetenschappelijke onderzoekers in Indonesië hebben. "Er wordt een soort alternatieve realiteit gecreëerd."