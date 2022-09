'Referenda' in bezet Oekraïne van start: vijf vragen en antwoorden

Afgelopen dinsdag werden ze pas aangekondigd, maar nu al vinden in vier bezette regio's in Oekraïne 'referenda' plaats over aansluiting bij Rusland. De referenda, waarvan de uitslag al vaststaat, duren vijf dagen. Daarna zullen de bezette delen van Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson worden geannexeerd door Rusland.

Hoe vindt deze georkestreerde stembusgang plaats en wat zijn de consequenties? Vijf vragen en antwoorden:

Hoe (on)vrij zijn de referenda?

Van een geloofwaardige, eerlijke en vrije stembusgang is geen sprake. Rusland heeft allereerst niet het recht om op Oekraïens grondgebied een verkiezing uit te schrijven. Daarnaast is het door de harde Russische repressie gevaarlijk om tegen de aansluiting te protesteren. En al zouden het eerlijke referenda zijn, dan zijn de omstandigheden (oorlog) verre van ideaal om veilig te stemmen.

Bovendien ontbreekt een groot deel van het electoraat. In steden is naar schatting twee derde van de populatie gevlucht, dichterbij het front is vrijwel iedereen vertrokken. Honderdduizenden zijn gedwongen vertrokken, tienduizenden zijn gedood of vermist. Dat geldt ook voor het lokale bestuur van vóór de Russische invasie. Juist het pro-Russische smaldeel is achtergebleven, waarmee allerminst is gezegd dat dat nu in de meerderheid is.

Er zijn geen onafhankelijke waarnemers, zoals gebruikelijk is bij verkiezingen in Europa.

In welke gebieden wordt er gestemd?

Geen van de vier regio's waar Rusland z'n oog op heeft laten vallen staat volledig onder Russische controle. In Cherson en Loegansk ontbreken enkele plaatsen, maar de oblasten (zoals de districten worden genoemd) Donetsk en Zaporizja zijn nog voor respectievelijk 54 en 73 procent in Russische handen. In het geval van Zaporizja staat de gelijknamige hoofdstad onder Oekraïens bestuur.