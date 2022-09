Dumoulin kijkt terug: 'Ja verdorie, ik ben een van de besten ter wereld geweest'

Dit jaar kondigde Dumoulin aan te stoppen met wielrennen. Het zal voorgoed blijven bij die eindzege in de Giro. "Het is mooi geweest", zegt hij vanaf een strand in Australië tegen de NOS.

Het was voortaan Jan, Joop én Tom. En iedereen op die Markt in Maastricht wist die dag zeker: het zou niet lang duren of we komen hier weer terug, gekleed in het geel. Maar het liep anders.

Het was lente in Limburg. Duizenden mensen dromden samen, allemaal in het roze gekleed, om een glimp op te vangen van hun nieuwe sportheld: Tom Dumoulin. De man die na het winnen van de Giro in 2017 plotseling op hetzelfde voetstuk stond als Jan Janssen en Joop Zoetemelk.

Na 2017 was er meer druk dan plezier in de carriere van de 31-jarige Limburger. En hij besloot, in de loop van 2022, dat het mooi is geweest. - NOS

Hij wil anders in het leven staan, zo vertelt hij vanuit Wollongong, waar hij nu vakantie viert; hij had de tickets toch al geboekt.

De reden van zijn afscheid is al een tijdje bekend. In juni maakte de 31-jarige Limburger zijn besluit al wereldkundig. En waar Dumoulin aanvankelijk deze week nog het WK in Wollongong zou rijden als slotstuk, besloot hij daar in augustus vanaf te zien. "Ik vind het niet meer het allerbelangrijkste op de wereld om een wedstrijd te winnen. En dan is het moeilijk om nog aan topsport te doen."

Maar eenmaal bovenop de berg bleek het uitzicht niet zo fraai. "Vanaf dat moment ging ik het ook een beetje voor anderen doen. Vonden anderen het ook heel belangrijk dat ik fietste. Mijn ploeg, sponsoren, fans. Ik kreeg het gevoel dat het ook heel erg belangrijk was dat mijn ploeg wel tevreden was met wat ik deed."

Het was tot dan toe ook één stijgende lijn, de carrière van Dumoulin. Hij won de ene bergetappe na de andere, was dicht bij een eindzege in de Vuelta. Pakte zilver op de Olympische Spelen. Allemaal prestaties die geen Nederlander hem in decennia had voorgedaan. En hij dáágde zichzelf niet alleen uit om beter te worden, hij wérd het ook.

Hij was niet veel meer dan een okee klimmer. Wat hij heeft geleverd in zijn carrière, doe het maar eens.

Bekijk onder de beelden van het WK tijdrijden in 2017, waarvan Dumoulin nu zegt: "Dat was mijn beste dag op een fiets ooit"

Hij heeft er nu vrede mee zoals het gelopen is. Al moet de buitenwereld er nog even aan wennen. "Als ik met mensen praat, is het zo van: wat is er gebeurd? Waarom ben je op je 31ste gestopt? Maar ik wil juist trots terugkijken op mijn carrière en dat ik denk: ja verdorie, ik was elf jaar lang prof en ik ben een van de besten ter wereld geweest."

Die druk, die verwachtingen, die voelde hij vooral zelf heel sterk. En hij kreeg die mensenmassa op dat plein in Maastricht maar niet van zijn netvlies. "Het is niet zo dat iemand dat tegen mij heeft gezegd, zo van: over twee weken is de Tour en we eisen van jou dat je daar op het toppen van je kunnen presteert en podium rijdt. Die invulling gaf ik er zelf aan. Maar dat gevoel heb ik nooit helemaal los kunnen laten."

Tom Dumoulin is de eerste Nederlandse man die er met de wereldtitel vandoor gaat op de tijdrit. Later zou hij zeggen dat dit zijn beste dag ooit op de fiets is geweest. ''Ik voelde mijn benen niet.'' - NOS

Als hij dat gevoel gevonden heeft, gaat hij vervolgens nadenken over wat hij gaat doen. Want dat weet hij nog niet.

De slotfase van de negende etappe in de Ronde van Spanje met Tom Dumoulin als glorieuze winnaar. Hij achterhaalt in de laatste meters Chris Froome en Joaquim Rodriguez. - NOS

De teller van Dumoulin stokte bij 22 overwinningen, waarvan 21 voor de ploeg van Iwan Spekenbrink, bij wie hij van 2012 tot en met 2019 onder contract stond. De manager van het huidige Team DSM kijkt met bewondering terug. "Hij heeft veel voor zijn vak gedaan. Wat hij geleverd heeft in zijn carrière... Doe het maar eens."

Spekenbrink gaat in zijn gedachten graag nog eens terug naar 2014 en de haast verlaten straten op het Franse eiland Corsica. Daar maakte hij zelf de eerste zege mee van zijn pupil in een tijdrit. "Het was in het Criterium International. Het deelnemersveld was er niet geweldig, maar dáár bleek wat voor een uitstekende tijdrijder hij eigenlijk was. Hij pakte er de leiderstrui. Maar die verloor hij een dag later bergop."

Een 'okee klimmer'

Die twee dagen zijn Spekenbrink altijd bijgebleven. Want tot het najaar van 2021, waarin Dumoulin andermaal olympisch zilver pakte, bleek wat hij kon in een tijdrit en wat hij eigenlijk net tekort kwam bergop. "Hij was niet veel meer dan een okee klimmer".