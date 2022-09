Wekdienst 23/9: 'Referenda' in bezet Oekraïne • Elf boeren voor de politierechter

Goedemorgen! In vier bezette Oekraïense regio's wordt een referendum gehouden - waarvan de uitslag van te voren vaststaat - over aansluiting bij Rusland. En elf boeren verschijnen voor de politierechter vanwege hun aandeel in de protesten bij het huis van stikstofminister Van der Wal.

Maar eerst het weer: vanuit het westen meer bewolking en vanmiddag in de kustprovincies soms regen. Het wordt 17 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Zaterdag zijn er perioden met regen, zondag blijft het vrijwel overal droog met wat zon. Volgende week frisser en wisselvalliger.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de vier bezette Oekraïense regio's Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson worden referenda gehouden over aansluiting bij Rusland. De uitslag daarvan staat van tevoren al vast. Als die officieel bekend is, worden de gebieden geannexeerd door Rusland.

Elf boeren moeten zich vandaag verantwoorden bij de politierechter voor hun rol in de protesten bij het huis van stikstofminister Van der Wal eind juni. De boeren zouden geweld hebben gebruikt toen de politie probeerde om er de orde te handhaven.

In het Gelredome in Arnhem openen de Nederlandse volleybalsters het WK tegen Kenia. Kameroen, Puerto Rico, België en Italië zijn de andere tegenstanders in de groep. De wedstrijd begin om 20.00 uur.

Wat heb je gemist? De Tweede Kamer steunt in meerderheid het idee van een prijsplafond voor een deel van de energierekening. Dat is de uitkomst van de Algemene Politieke Beschouwingen. Wel vindt de Kamer dat het kabinet nog veel huiswerk moet doen om de maatregel voor iedereen eerlijk te maken, onder meer voor bewoners van middelgrote rijtjeshuizen en voor mensen die veel stroom gebruiken omdat ze al van het gas af zijn. Verder vindt de Kamer dat huurders van slecht geïsoleerde woningen huurverlaging moeten krijgen en dat er energiesteun moet komen voor scholen, mkb-bedrijven, culturele instellingen en sportclubs. Premier Rutte sprak van een stevig en respectvol debat, dat volgens hem laat zien "dat, meer dan ooit, onze parlementaire democratie werkt".

Ander nieuws uit de nacht: President Iran: dood vrouw wordt onderzocht, maar Westen heeft dubbele moraal: op een persconferentie bij de Verenigde Naties beloofde Raisi een gedegen onderzoek naar de dood van de vrouw die vorige week werd opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg, maar hij voegde eraan toe dat er in de VS en het Verenigd Koninkrijk elk jaar veel burgers omkomen door politiegeweld.

Onrust en brandstichting in Schilderswijk Den Haag: rond 23.00 uur stichtten tientallen jongeren brandjes op straat en gooiden ze met glas en vuurwerk naar brandweer en politie. Dat gebeurde na het Nations League-duel Turkije-Luxemburg (3-3) waardoor Turkije promoveert. Rond middernacht was het weer rustig.

Oranje door 2-0 tegen Polen op weg naar finaleronde Nations League: het Nederlands elftal heeft zich met de overwinning in Warschau vrijwel verzekerd van een plaats in de finaleronde van de Nations League. De doelpunten werden gemaakt door Gakpo en Bergwijn.

En dan nog even dit: Pomphouders in de grensstreek merken dat steeds meer Duitsers de laatste tijd in Nederland komen tanken. De korting op brandstof in Duitsland is sinds begin deze maand vervallen, waardoor de brandstof hier vaak goedkoper is.

