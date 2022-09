President Iran: dood vrouw wordt onderzocht, maar Westen heeft dubbele moraal

Iran stelt een onderzoek in naar de dood van Mahsa Amini, die aanleiding heeft gegeven tot protesten door het hele land. Op een persconferentie in het kader van de VN-vergadering in New York zei president Raisi dat er een "gedegen" onderzoek komt, maar tegelijk verweet hij het Westen hypocrisie.

De Koerdische Amini (22) overleed vorige week nadat ze was opgepakt voor het schenden van de regel dat vrouwen hun hoofd moeten bedekken. Volgens ooggetuigen werd een klap van een agent haar fataal, maar de religieuze politie spreekt dat tegen.

Sinds Amini's dood gaan Iraniërs in tientallen steden de straat op. Volgens de BBC zijn het de omvangrijkste anti-regeringsprotesten van de afgelopen jaren. Bij het neerslaan van de betogingen zouden zeker zeventien mensen om het leven zijn gekomen. Westerse landen hebben dat veroordeeld. Zo hebben de Verenigde Staten sancties aangekondigd tegen de religieuze politie in Iran.

Dubbele moraal

Raisi zei daar in New York over dat het Westen een dubbele moraal hanteert. Hij stelde dat er in de VS en het Verenigd Koninkrijk jaarlijks veel burgers omkomen door politiegeweld. "En zijn al die doden onderzocht?", vroeg hij retorisch.

De betogingen in eigen land veroordeelde Raisi niet expliciet, maar hij sprak wel waarschuwende woorden. "Natuurlijk zijn demonstraties normaal en volledig geaccepteerd, maar het veroorzaken van chaos is dat niet", zei hij. "We moeten onderscheid maken tussen betogers en vandalen."

President Raisi herhaalde de conclusie van een lijkschouwer dat Amini niet is geslagen. "Maar het moet zeker worden onderzocht. Ik heb contact gehad met de nabestaanden en ik heb hen ervan verzekerd dat we de zaak gedegen gaan onderzoeken."