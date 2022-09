Onrust en brandstichting in Schilderswijk Den Haag

In de Schilderswijk in Den Haag zijn de afgelopen avond ongeregeldheden uitgebroken. Volgens de politie waren er tientallen jongeren bij betrokken. Ze zouden onder meer met zwaar vuurwerk en glas naar de politie en de brandweer hebben gegooid.

Rond 23.00 uur werden brandjes gesticht op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Agenten traden op om de openbare orde te herstellen en om brandweerlieden te beschermen bij het blussen. Ze werden daarbij bekogeld door de relschoppers, zegt een woordvoerder van de politie.

Zeker één jongere is aangehouden voor mishandeling van een agent. Hij verzette zich bij zijn aanhouding. Rond middernacht was de rust in de Schilderswijk teruggekeerd.

De aanleiding voor de onrust is onbekend. Omroep West legt een verband met de wedstrijd die het Turkse nationale voetbalelftal de afgelopen avond in Istanbul speelde. Door een 3-3 gelijkspel tegen Luxemburg promoveert Turkije van het derde naar het tweede niveau in de Nations League.