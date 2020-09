Magneetvisser haalt kluis vol sieraden naar boven

Een magneetvisser heeft in Assen een kluis vol sieraden opgevist. Dit gebeurde aan de Groene Dijk zuidzijde in de Drentse hoofdstad.

In de kluis zaten een aantal sleutelbossen, ringen, armbanden en kettingen van zilver en goud. Ook zaten er een piercing en een parelketting in een doosje in het kluisje, meldt RTV Drenthe.

De magneetvisser heeft de kluis overhandigd aan de politie. Die vermoedt dat de sieraden van diefstal afkomstig zijn, en is op zoek naar mensen die de sieraden of sleutels uit de kluis herkennen.