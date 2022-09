Boeing schikt met beurswaakhond in nasleep crashes 737 MAX

Vliegtuigbouwer Boeing heeft een schikking van 200 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee koopt het bedrijf verdere vervolging af. Het was beschuldigd van misleiding van beleggers over tekortkomingen aan de 737 MAX-toestellen.

In 2018 en 2019 stortten binnen enkele maanden twee Boeings 737 MAX neer, wat in totaal 346 levens eiste. Er bleek iets mis te zijn met de sensoren van het veiligheidssysteem MCAS, waardoor de neus van het toestel naar beneden werd gedrukt.

Naar de rol van Boeing werden meerdere onderzoeken geopend. Begin vorig jaar betaalde het bedrijf al 2,5 miljard dollar in een schikking met de Amerikaanse justitie. Die zaak ging over misleiding van de luchtvaartautoriteit FAA over de ondeugdelijkheden van het toestel.

Koersgevoelige informatie

Beurswaakhond SEC onderzocht op zijn beurt of Boeing beleggers op het verkeerde been had gezet en komt tot de conclusie dat dat inderdaad het geval was. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht koersgevoelige informatie correct en tijdig bekend te maken.

"Na de eerste crash wisten Boeing en [topman] Muilenburg dat MCAS een veiligheidsprobleem vormde, maar toch bleven ze het publiek ervan verzekeren dat de 737 MAX even veilig was als elk ander vliegtuig", schrijft de SEC in een persbericht. "En na het tweede ongeval stelden ze dat er geen ontsporingen of tekortkomingen waren geweest in het certificeringsproces van MCAS, hoewel ze op de hoogte waren van informatie die op het tegendeel wees."

De SEC is er nu mee akkoord gegaan dat de zaak is afgedaan met een boete van 200 miljoen dollar voor Boeing en 1 miljoen voor toenmalig topman Muilenburg. De schikking betekent overigens niet dat de Amerikaanse vliegtuigfabrikant schuld erkent. Het geld gaat naar een nieuw fonds om benadeelde beleggers te compenseren.