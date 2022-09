Surinaams elftal laat Almere op tropisch oord lijken: 'Word er emotioneel van'

De saamhorigheid is voelbaar in Almere, waar het nationale elftal tegen Nicaragua oefent (FIFA-ranking: 139, Suriname is de nummer 143). De locatie is leuk voor de vele Surinamers in Nederland, maar bovenal ook gewoon handig.

Buiten staat een trommelband klaar om de fans alvast op te warmen met traditionele muziek. "Dansmuziek, want wij doen alles met muziek, hè", knipoogt een drummer. "Swingen is ons ding!"

"We hebben bruine cake, gele cake, marmertaart. Oh, jongen het is zo lekker. Je kunt de Surinaamse sfeer letterlijk proeven!" Aan het enthousiasme bij de catering ligt het niet. Rijen dik staat het voor de broodjes pom en bakkeljauw, typische Surinaamse gerechten.

Een reünie van vrienden, een familiehereniging, een feest der herkenning. Gooi die drie op een hoop en je krijgt zo ongeveer de sfeer van het oefenduel Suriname-Nicaragua in Almere. En oh ja: het lekkere eten mag natuurlijk ook niet vergeten worden.

De meeste spelers van de 'Natio', de bijnaam van het nationale team, voetballen namelijk in Europa en zijn zo in Nederland. Dat scheelt weer een jetlag, waardoor de clubs ook weer blij zijn.

Maar de grootste winnaars zijn toch wel de fans. Veel in Nederland wonende Surinamers komen maar al te graag naar Almere om hun ploeg aan te moedigen. Met zo'n 3.500 supporters zijn de tribunes veel beter gevuld dan tijdens duels van Almere City.

De wedstrijd leeft, merkt ook de bij PAOK Saloniki spelende Diego Biseswar. "Normaal belt mijn vader me twee keer in de week, de afgelopen tijd was het wel vier keer raak. En telkens ging het over Suriname. Of ik al een kaartje voor hem had."

Sterspeler Becker ontbreekt

De bondscoach, interim-trainer Aron Winter, komt uit de buurt. Hij geniet dan ook extra. "Als je hier komt en je hoort de Surinaamse muziek, je ruikt het eten en je ziet die geweldige sfeer, sta je eigenlijk al met 1-0 voor", aldus Winter, die als kind van Paramaribo naar Lelystad verhuisde.

In zijn opstelling in Almere ontbreekt de naam van sterspeler Sheraldo Becker, spits van Union Berlin. De huidige topscorer van de Bundesliga is niet fit. Voormalig Feyenoorders Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Kelvin Leerdam, Biseswar en Mitchell te Vrede spelen wel.