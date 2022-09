Van Gaal sprong van de bank voor Oranje: 'Doe ik normaal nooit'

Bondscoach Louis van Gaal keek tevreden terug op het Nations League-duel met Polen (0-2). De nul houden was een voornaam doel en daaraan voldeed zijn team voor de eerste keer dit kalenderjaar.

"We hebben heel weinig weggegeven tegen toch een fantastische spits als Robert Lewandowski en in tweede helft ook Arek Milik", zei de bondscoach. "De opgave was om bij balbezit tegenstander druk op de bal te geven en dat hebben we bijna tot het einde volgehouden."

Eén minpunt had Van Gaal gezien: "In simpele situaties leden we in de eerste helft te veel balverlies."

'Gakpo heeft alles voor goede nummer 10'

Verder had Van Gaal vooral genoten. Van de eerste goal van Cody Gakpo bijvoorbeeld, na een aanval via 21 schijven. "Ik zag een wereldgoal", zei Van Gaal. "Ik sprong niet voor niets op van de bank. Dat doe ik normaal nooit."

"Dit is waarvoor we trainen", zei Gakpo.

Bekijk hier de reacties van Cody Gako, Steven Berghuis en Virgil van Dijk: