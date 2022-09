De Bruyne en Batshuayi leiden Belgen langs Wales

België heeft in de Nations League in Brussel van Wales gewonnen. Dankzij een 2-1 zege strijden de Belgen zondag met Nederland om de winst in groep 4 en deelname aan het finaletoernooi volgend jaar.

Omdat de eindstand in de groep bepaald wordt aan de hand van het onderlinge resultaat, moeten de Rode Duivels dan wel met minimaal drie doelpunten verschil winnen. Eerder dit jaar werd het in België namelijk 4-1 voor Oranje.

Bekijk hieronder de reacties van Jan Vertonghen en Kevin de Bruyne.