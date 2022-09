Boot met migranten zinkt voor Syrische kust: 34 doden

Voor de kust van Syrië zijn 34 migranten omgekomen toen de boot waarin ze zaten zonk voor de kust van de havenplaats Tartous. Volgens Al Jazeera zijn twintig opvarenden gered en naar het ziekenhuis gebracht.

Het schip vertrok een paar dagen geleden vanaf de Noord-Libanese plaats Minyeh, zegt de directeur-generaal van de havens in Tartous tegen persbureau Reuters. De opvarenden komen volgens hem uit verschillende landen.

Zoekacties naar overlevenden werden volgens de havenbaas bemoeilijkt door harde wind en hoge golven. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten. De kustwacht is nog bezig met zoekacties naar overlevenden.

Libanon verkeert in een diepe economische crisis. Als gevolg daarvan proberen mensen het land te verlaten. Vorig jaar waren dat er twee keer zo veel als het jaar daarvoor. Ook dit jaar is het aantal vluchtelingen gestegen dat per zee het land verliet.

Behalve Libanezen proberen ook Syriërs en Palestijnen hun leefgebied te ontvluchten via het water. Vaak varen ze richting Italië.

Vaker doden

Boten met migranten komen regelmatig in de problemen. Volgens het Libanese leger zijn gisteren nog 55 migranten van een schip gered. Het vaartuig had motorproblemen en was op drift geraakt.

In april zonk een migrantenboot in de buurt van de Libanese plaats Tripoli na een confrontatie met het leger. Aan boord zaten ongeveer tachtig Libanese, Syrische en Palestijnse migranten. Veertig van hen werden gered, en zeven lichamen werden geborgen. De andere dertig opvarenden zijn niet teruggevonden.