Oranje wint ondanks blessureleed in Warschau en is op weg naar finaleronde Nations League

Het Nederlands elftal heeft zich met een 2-0 overwinning op Polen in Warschau nagenoeg verzekerd van een plaats in de finaleronde van de Nations League. Belangrijker nog voor bondscoach Louis van Gaal was dat de wedstrijd hem ook wijzer maakte richting het WK. Zorgwekkend was het uitvallen van Teun Koopmeiners en Memphis Depay. Voor drie spelers in het bijzonder bood het duel met Polen met het oog op het WK een kans. Op doel maakte Ajax-keeper Remko Pasveer op 38-jarige leeftijd zijn interlanddebuut. Alleen Sander Boschker (39 jaar, 224 dagen) was in 2010 ouder bij zijn eerste wedstrijd in Oranje.

Uitslagen en stand Nations League - NOS

Op het middenveld kreeg Teun Koopmeiners een kans op de plek in de buurt van Frenkie de Jong en mocht PSV'er Cody Gakpo het laten zien op tien, de positie achter de twee spitsen Memphis Depay en Steven Bergwijn. Dat ging ten koste van respectievelijk Steven Berghuis en Davy Klaassen. Rampstart Koopmeiners, Gakpo scoort Voor Koopmeiners was het ook snel weer voorbij. De middenvelder van Atalanta bleef na een luchtduel met de Pool Karol Linetty in de eerste minuut groggy op de grond liggen en werd per brancard van het veld afgevoerd. De trieste aftocht van Koopmeiners betekende een vroege invalbeurt voor Berghuis.

Teun Koopmeiners beleeft een vervelende start in het duel met Polen. Na een luchtduel blijft hij groggy op de grond liggen en moet hij worden vervangen door Steven Berghuis. - NOS

Die uitdaging nam Berghuis gretig aan. De linkspoot trok het spel naar zich toe, strooide met passes en was de gevaarlijkste man aan Nederlandse zijde in de eerste helft. Met een indraaiende voorzet bood hij Daley Blind een kans bij de tweede paal, maar laatstgenoemde raakte de bal niet goed. In de 14de minuut kwam Oranje op voorsprong na een fraaie aanval over 21 passes. Via Virgil van Dijk kwam de bal bij Denzel Dumfries op rechts, Berghuis vond Memphis Depay, die de bal direct doorstuurde naar de diepgaande Dumfries en na de voorzet van Dumfries tikte Gakpo binnen. De nul voor Pasveer Op de tweede kans was het lang wachten. Het Oranjegevaar bleef beperkt tot schoten van Berghuis die een paar meter naast het Poolse doel gingen. Pas in blessuretijd van de eerste helft bood een Nederlandse counter perspectief, maar verzuimde Depay om Bergwijn in stelling te brengen.

De nul houden was een doel op zich voor Van Gaal in deze interland en voor debutant Pasveer uiteraard ook. De keeper van Ajax had in de eerste helft weinig te doen en moest alleen reddend optreden op een schot van Nicola Zalewski. Na rust verscheen Marten de Roon op het veld voor Frenkie de Jong, die uit voorzorg werd vervangen, en was het even zoeken voor Oranje. En toen viel Memphis Depay ook nog eens uit met op het oog een spierblessure. Vincent Janssen was de vervanger van Depay. Goal Bergwijn brengt rust Net op het moment dat Polen de druk verhoogde, ex-Ajacied Arek Milik van dichtbij een enorme kans had gemist en Feyenoorder Sebastian Szymanski wild naast had geschoten, bracht een Oranjeflits een doelpunt. Na een fraaie combinatie met Janssen maakte Bergwijn de 0-2.