Mbappé en Giroud belangrijk voor uitgekleed Frankrijk, Kroaten kloppen Denen

Wereldkampioen Frankrijk heeft na twee gelijke spelen en twee nederlagen dan eindelijk z'n eerste overwinning behaald in divisie A van de Nations League. Het stugge Oostenrijk werd door goals van Kylian Mbappé en Olivier Giroud verslagen: 2-0.

Bij Frankrijk ontbrak een geheel elftal wegens blessures. Onder anderen Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Lucas Hernández, Kingsley Coman, Presnel Kimpempe en Hugo Lloris lieten verstek gaan.

Mbappé stond wel aan de aftrap in Parijs en liet zich gelden. Voor rust kreeg hij al een aantal kansen, maar de aalvlugge aanvaller wist pas in de tweede helft het overwicht in de score uit te drukken door balverlies van Marcel Sabitzer af te straffen.

Niet veel later kopte Giroud op aangeven van Antoine Griezmann de 2-0 binnen, waardoor hij met zijn 35 jaar en 357 dagen de oudste doelpuntenmaker ooit werd in de historie van het Franse nationale elftal.