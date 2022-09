Vier mannen opgepakt in IJsland wegens voorbereiden terreuraanslagen

De IJslandse politie heeft vier mannen gearresteerd die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen. Ook zijn op negen locaties semiautomatische wapens en duizenden stuks munitie in beslag genomen. Volgens de politie is de grootschalige operatie de eerste in haar soort in IJsland, dat geldt als een van de vreedzaamste landen ter wereld.

De aangehouden mannen zijn dertigers, meldt de IJslandse publieke omroep RUV. Ze worden ook verdacht van grootschalige wapenproductie met 3D-printers. De politie heeft op een persconferentie gezegd dat IJsland, waar zo'n 375.000 mensen wonen, veiliger is nu de mannen zijn gearresteerd.

Het viertal zou plannen hebben gehad voor aanslagen op IJslandse staatsinstellingen en burgers. Volgens de politie waren vermoedelijk onder meer het parlement en de politie doelwit. Over het motief van de verdachten kon de politie nog niets te zeggen.

Eventuele internationale banden onderzocht

De vier verdachten zijn gisteren aangehouden in de plaatsen Kopavogur en Mosfellsbaer, vlak bij de hoofdstad Reykjavik. Volgens de politie waren er vijftig agenten betrokken bij de operatie, waarvan het onderzoek al weken loopt.

Twee arrestanten zijn in voorlopige hechtenis genomen. Over de andere twee is niets bekendgemaakt. De politie wilde niet zeggen of het viertal betrokken is bij extremistische organisaties, meldt RUV.

Eventuele banden met zulke organisaties worden nog onderzocht. De politie heeft daarvoor contact gezocht met buitenlandse autoriteiten.