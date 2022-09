Naar Turkije vluchten vanuit Rusland? Tickets bijna niet meer te krijgen

Russen die naar landen als Turkije, Armenië, Georgië, Servië of Qatar willen vluchten om onder de mobilisatie uit te komen, krijgen het lastig. Er zijn op korte termijn vrijwel geen vluchten meer naar veel buitenlandse bestemmingen. Russen die wel Istanbul hebben weten te bereiken, vertellen dat de zorgen in hun land toenemen. "Niemand wil vechten voor een onbekend of raar doel." De keus aan buitenlandse locaties is voor Russen beperkt. Door de internationale boycot vliegen nauwelijks nog luchtvaartmaatschappijen van en naar Rusland. Hoewel de vraag naar vliegtickets sinds Poetin de gedeeltelijke mobilisatie aankondigde sterk is toegenomen, hadden de meeste Russen die vandaag op Istanbul Airport aankwamen hun ticket al eerder geboekt. "Mensen waren niet blij met het nieuws", zegt Sergej over de aankondiging van president Poetin gisteren. Hij is met zijn vrouw met vakantie in Turkije. In meerdere steden in Rusland gingen gisteren mensen de straat op om te demonstreren. Van een grote opstand was geen sprake, "maar je kon wel het ongemak aflezen op de gezichten van de mensen in het vliegtuig", aldus Sergej.

Correspondent Mitra Nazar: "Turkije is vanaf het begin van de oorlog een toevluchtsoord geweest voor dissidenten en voor Russische journalisten, maar dit keer verwacht men toch wel een nieuwe stroom van een ander soort mensen. Van jonge mannen die het land willen ontvluchten omdat ze niet naar het front willen."

Een vlucht van Moskou naar Istanbul is op korte termijn vrijwel niet meer te boeken. Aeroflot en Turkish Airlines hebben deze week geen tickets meer beschikbaar. Voor de komende weken zijn er slechts businessclass-tickets of extreem dure economy class-tickets te koop. Ook voor reizen van Rusland naar minder bekende steden is op dit moment grote belangstelling. Wie bijvoorbeeld van Moskou naar de Turkse stad Adana wil vliegen, kan pas vanaf 27 september terecht en betaalt omgerekend minstens 1.500 euro voor een enkele reis. Veel Russen die vandaag aankomen op Istanbul Airport willen de media niet te woord willen staan. Degenen die wel spreken, geven meestal uitsluitend hun voornaam. Eén Russische man zegt op voorwaarde van anonimiteit dat hij in Turkije is om vakantie te vieren, maar twijfelt of hij wel terug wil naar Rusland. Hij is bang dat hij wordt opgeroepen.

Quote We hebben overwogen om te vluchten, maar we gaan over drie dagen gewoon weer terug. We hebben kinderen in Rusland. Irina, die drie dagen vakantie viert in Turkije