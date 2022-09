Ted van Leeuwen weg bij NEC: 'Organisatie nu op eredivisieniveau'

Technisch directeur Ted van Leeuwen vertrekt bij NEC. Eind oktober trekt hij de deur bij de Nijmeegse club definitief achter zich dicht. Wie hem gaat opvolgen, heeft de club nog niet bekendgemaakt.

Van Leeuwen (69) zegt in een persverklaring van de club dat hij er eigenlijk al eerder de brui aan wilde geven. In april diende hij zijn ontslag in. Op verzoek van de raad van commissarissen bleef Van Leeuwen toch aan, zodat hij in de transferzomer kon aanblijven. Van Leeuwen stemde daarmee in en dat leverde de club nieuwe spelers als Jasper Cillessen en Ousama Tannane op.

'Ouwe meuk'

Van Leeuwen zelf zegt dat hij alles wat hij wilde bereiken bij de club in anderhalf jaar al bereikt heeft. "Alle gestelde doelen zijn bereikt. En sneller dan verwacht. Voor wie zo lang in het vak zit als ik, gaat er weinig attractie uit van het op de winkel passen."

Toen Van Leeuwen in februari 2021 begon, was dat wel anders. "Het was ouwe meuk. Er lag rommel in de gangen, overal stonden fietsen en er zat mot in de gordijnen en de vloerbedekking", zo omschreef Van Leeuwen de club toen hij aantrad. Nu is dat anders volgens de scheidend technisch directeur. Hij zegt dat "de hele organisatie op eredivisieniveau is gebracht. Qua faciliteiten en qua denken."

Van Leeuwen werkte in het verleden ook voor Vitesse, FC Twente en AGOVV.