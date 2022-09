Gemeente Utrecht slaat alarm om toenemende overlast 'veiligelanders'

Intimidatie, zakkenrollerij, geweldsdelicten: de gemeente Utrecht kreeg de afgelopen tijd regelmatig te maken met dit soort incidenten. De gemeente spreekt van een "hardnekkig probleem" dat voor een steeds groter deel wordt veroorzaakt door zogeheten veiligelanders, asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning. Utrecht roept de landelijke overheid op om in te grijpen.

Vooral in het stationsgebied en een deel van de binnenstad is de overlast groot. Volgens de gemeente gaat het om een groep van zo'n 80 tot 120 mensen.

Sneller ingrijpen

"De samenstelling is divers", zegt burgemeester Dijksma. Het gaat onder meer om arbeidsmigranten uit Oost-Europa, mensen met een drugs- of alcoholverslaving en dus ook een toenemend aantal asielzoekers uit veilige landen. "We hebben last van geweld, overlast, mensen die geïntimideerd worden. Dat is onacceptabel."

Vanwege de overlast heeft de gemeente meer handhavers ingezet en ook de politie houdt extra toezicht. Maar volgens Dijksma is er meer nodig. "We kunnen het niet alleen. Want het zit hem ook in de wijze waarop de asielprocedure in elkaar zit. Mensen die hier niet meer mogen zijn maar wel voor problemen zorgen in de steden, moeten daar weg. We moeten sneller kunnen ingrijpen als ze crimineel gedrag vertonen."