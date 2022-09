Klompenhouwer in eigen land soeverein naar vijfde WK-titel driebanden

Driebander Therese Klompenhouwer is voor de vijfde keer wereldkampioen bij de vrouwen geworden. De 39-jarige Nijkerkse rekende in de finale ook overtuigend af met de Koreaanse Han Ji-eun: 30-16.

Klompenhouwer schitterde deze week in Heerhugowaard en maakte gemiddeld meer dan een carambole per beurt in al haar zes partijen. Ze boog in de finale met een serie van acht een 4-0 achterstand om en liet de Koreaanse vervolgens niet meer terugkomen.

Klompenhouwer veroverde de wereldtitel eerder in 2014, 2016, 2018 en 2019. Dit was de eerste voor eigen publiek. Ze is nu de succesvolste driebander: naast vijf WK-titels won ze ook negen Europese titels. Ook werd ze vijftien keer Nederlands kampioen.