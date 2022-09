Remkes komt 5 oktober met bevindingen over stikstofcrisis

Johan Remkes komt over een kleine twee weken, op 5 oktober, met zijn bevindingen naar aanleiding van de gesprekken die hij heeft gevoerd over de aanpak van het stikstofprobleem. Dat laat een woordvoerder weten. Het oordeel van Remkes is belangrijk voor het kabinet, omdat het stikstofbeleid er voor een groot deel op wordt gebaseerd.

De oud-minister werd aangesteld als gespreksleider tussen het kabinet en verschillende organisaties, waaronder belangenbehartigers van boeren. Hij voerde de afgelopen weken diverse gesprekken op verschillende plekken in het land.

Aanvankelijk wilden veel boerenorganisaties niet aanschuiven omdat ze de voorgestelde beperkingen ongefundeerd vinden. In het regeerakkoord is afgesproken dat uitstoot van stikstof in 2030 met de helft teruggebracht moet zijn en dat kan veel boerenbedrijven de kop kosten. Uiteindelijk besloten de boeren toch deel te nemen aan de gesprekken.

Brief met perspectief ook later

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Remkes in de tweede helft van september met zijn bevindingen zou komen, maar dat is dus nu uitgesteld tot 5 oktober.

Onlangs werd de kabinetsbrief met maatregelen om de boeren perspectief te bieden al uitgesteld, omdat het kabinet op Remkes wil wachten.