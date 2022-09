Letsch verlaat Vitesse en stapt per direct over naar Bundesliga-club Bochum

"Wij waren bereid om daaraan mee te werken, mits we overeenstemming zouden bereiken met VfL Bochum. We zijn Thomas zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Vitesse heeft gedaan en betekend."

"Thomas heeft enkele dagen geleden aangegeven dat hij zijn contract bij Vitesse respecteerde, maar dat hij graag de kans wilde aangrijpen om voor de eerste keer in zijn carrière in de Bundesliga te gaan werken", aldus technisch directeur Benjamin Schmedes.

Letsch zelf wilde graag op het hoogste Duitse niveau werken. "Aan de ene kant vind ik het jammer om Vitesse na meer dan twee jaar te verlaten, omdat ik van elk moment genoten heb, van het begin tot het einde. Anderzijds wilde ik graag de mogelijkheid benutten om een team te coachen in de Bundesliga."

De 54-jarige Duitser was bezig aan zijn derde seizoen in Arnhem. In zijn eerste jaar bereikte hij met zijn ploeg de bekerfinale, werd hij knap vierde en haalde Vitesse rechtstreeks Europees voetbal. Dat leidde tot een succesvol avontuur in de Conference League: Vitesse overleefde de groepsfase en maakte indruk tegen ploegen als Anderlecht, Tottenham Hotspur en Stade Rennes.

Teleurstellende start

Vitesse eindigde vorig jaar als zesde en kent dit seizoen een teleurstellende start in de eredivisie. Vier van de zeven wedstrijden werden verloren, twee keer werd er gelijkgespeeld en slechts één keer waren de drie punten voor de Arnhemse club, die de veertiende plaats bezet.

Ook Bochum is niet goed van start gegaan dit seizoen. De club staat laatste in de Bundesliga. Letsch werkte voor hij naar Vitesse kwam onder meer bij Austria Wien en Red Bull Salzburg (in de jeugd en als assistent).