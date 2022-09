Bijzonder samenkomen op Laver Cup: 'Sorry Roger, dan kies ik toch voor mijn finale'

"Nu ik hier zo met alle jongens zit, voelt het ook juist dat ik als eerste stop. Dat wil ik wel even gezegd hebben." Roger Federer lucht zijn hart tijdens een bijzonder samenkomen in aanloop naar de Laver Cup in Londen, nadat Andy Murray heeft verteld dat er geen beter afscheid denkbaar is dan dat de Zwitser gaat krijgen. Het is op de uiterst vermakelijke persconferentie, vol met onderonsjes en respectvolle teksten, een uniek gezicht om Andy Murray, Novak Djokovic, Andy Murray en Federer gebroederlijk naast elkaar te zien zitten (en met teamcaptain Björn Borg in het midden). Het illustere viertal is goed voor 66 grandslamtitels in het enkelspel en 993 weken als nummer één van de wereld.

Andy Murray, Novak Djokovic, Björn Borg, Roger Federer en Rafael Nadal - AFP

Bijna twintig jaar hebben zij de tennisport gedomineerd, maar met het aanstaande afscheid van Federer en het blessureleed van Andy Murray (hij tennist met een kunstheup nog op een respectabel niveau) is duidelijk dat dit tijdperk bijna voorbij is. Djokovic en misschien ook Nadal kunnen nog een aantal jaar door. De Serviër en de Spanjaard hebben echter ook niet het eeuwige leven. Droomkoppel Nadal is vrijdagavond op het toernooi tussen de tennissers uit Europa en de rest van wereld de gedroomde dubbelpartner van Federer, die na deze wedstrijd afscheid neemt. "Het wordt speciaal", aldus Nadal, die vanwege familieomstandigheden pas op donderdag in Londen is gearriveerd. "Maar tegelijkertijd vind ik het ook moeilijk, want de belangrijkste speler uit mijn tenniscarrière gaat ermee stoppen."

De Spanjaard kijkt uit naar zijn dubbelspel met Roger Federer op de Laver Cup, maar vindt het tegelijkertijd moeilijk om afscheid van zijn eeuwige rivaal te gaan nemen. - NOS

De glimlach op de gezichten van de spelers komen steeds vaker tevoorschijn als er wordt gevraagd naar de speciaalste wedstrijden van Nadal, Djokovic en Murray tegen Federer. Er ontstaat behoorlijk wat hilariteit. Djokovic kiest aanvankelijk de diplomatieke weg: "Dan kies ik voor mijn eerste grandslamfinale, bij de US Open in 2007. Ik verloor die wedstrijd." Federer lachend: "Hij doet nu aardig voor me." Djokovic: "Ik was nog niet klaar..." Federer: "Nu krijgen we die andere twintig-plus wedstrijden die ik heb verloren." Djokovic: "Sorry Roger, dan kan kies ik toch de Wimbledon-finale van 2019." Een begrijpelijk keuze van de Serviër. Hij won toen op heroïsche wijze de finale met 13-12 in de vijfde set. Wimbledon 2008 Voor Nadal is de keuze eveneens zonneklaar. "Dan kies ik toch voor 2008, maar dat geldt denk ik ook voor hem", glimlacht de Spanjaard. Nadal verwijst naar zijn gewonnen Wimbledon-titel uit 2008. Zijn finale tegen staat te boek als een van de mooiste ooit. Zo mooi zelfs, dat er zelfs een documentaire over is gemaakt. Federer lachend: "Ja hoor, het komt allemaal weer naar boven..." De Zwitser krijgt daarna nog een welgemeend tikje op zijn been van zijn grote rivaal uit Mallorca.

De twee rivalen van Roger Federer vertellen in aanloop naar de Laver Cup over hun meest bijzondere partijen tegen de Zwitser. - NOS