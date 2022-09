Arrestaties na vondst drugs en gestolen spullen in 'buurtsupermarkt' Utrecht

In Utrecht heeft de politie gisteren zes mensen aangehouden na de vondst van drugs en tienduizenden euro's aan gestolen goederen in een woning. Het huis was volgens de politie ingericht als buurtsupermarkt. Gestolen spullen zouden er worden geruild voor softdrugs.

De politie kwam de zaak op het spoor na een anonieme tip die aangaf dat er in een woning in de wijk Ondiep gestolen spullen werden verhandeld.

Terwijl de politie gisteren onderzoek deed bij de woning, zagen agenten dat het huis door verschillende mensen werd bezocht. "Zij gingen met volle tassen naar binnen, maar kwamen met lege tassen naar buiten", zegt de politie. Drie mannen van 46, 49 en 53 jaar die de woning bezochten, werden aangehouden. Zij worden verdacht van winkeldiefstal, meldt RTV Utrecht.

'Tienduizenden euro's aan gestolen goederen'

Kort daarna viel de politie de woning binnen. "De complete woning was ingericht als buurtsupermarkt", zegt de politie. "Er werd een aanzienlijke hoeveelheid softdrugs en gestolen goederen ter waarde van tienduizenden euro's aangetroffen."

De bewoners van het huis, een 67-jarige man, 55-jarige vrouw en 20-jarige man, werden ook aangehouden. De gestolen spullen en goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.