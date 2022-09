Proces over aanslagen Brussel mogelijk vertraagd om glazen hokjes

Het proces over de aanslagen in Brussel in 2016 wordt mogelijk uitgesteld. Dat komt doordat de aparte glazen hokjes waarin de verdachten in de rechtbank zitten, moeten worden verbouwd. Een alternatief is niet op tijd beschikbaar, meldt de Belgische omroep VRT.

De eerste inhoudelijke zittingsdag stond gepland voor 10 oktober, maar die kan waarschijnlijk niet doorgaan. De VRT spreekt van minimaal een maand uitstel.

Vorige week bepaalde de voorzitter van het Hof in Brussel dat de cellen aangepast moeten worden. Dat besluit werd genomen nadat de advocaten van de verdachten zich hadden beklaagd over de hokjes. Zij stelden dat ze niet goed konden overleggen met hun cliënten, omdat die vanuit de afgescheiden glazen cellen het proces moesten volgen.

'Beesten in kooi'

De verdachten zelf vonden bovendien dat het beeld werd opgeroepen van beesten gevangen in een kooi. Dat stond volgens hun advocaten een eerlijk proces in de weg. De voorzitter van het Hof ging in die lezing mee. Het ministerie van Justitie onderzocht daarop of het mogelijk was de verdachten bijvoorbeeld in één afgesloten glazen ruimte te plaatsen.

Daarvoor moeten de bestaande hokjes eerst worden gedemonteerd, maar dat kan alleen worden gedaan door een externe, gespecialiseerde ploeg. Als de hokjes eenmaal uit elkaar zijn gehaald, moet de bekabeling in de vloer nog worden aangepast en moet er een bedrijf worden aangetrokken dat de boxen kan ombouwen. Welk bedrag er met die aanpassingen gemoeid is, is nog niet duidelijk.

De voorzitter van het Hof laat aan de VRT weten dat er wordt gekeken of er een tussenoplossing mogelijk is, waarbij het glas voor de aparte hokjes tijdelijk wordt weggehaald.

De rechtszaal met de aparte glazen cellen: