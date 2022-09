CNN-journalist wil geen hoofddoek dragen, streep door interview met president Iran

CNN-journalist Christiane Amanpour heeft een interview met de Iraanse president Raisi niet door laten gaan omdat die eiste dat ze een hoofddoek zou dragen. Op Twitter legt ze uit dat ze daarvoor paste, en dat dat ook te maken heeft met de recente protesten in Iran na de dood van een jonge vrouw.

De Iraanse president Raisi is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. CNN had na weken onderhandelen een interviewafspraak met hem gemaakt. Het zou het eerste vraaggesprek van de president op Amerikaanse bodem worden.

'Geen traditie in Amerika'

"Ik zat klaar voor het televisie-interview", schrijft Amanpour op Twitter. "Maar na veertig minuten was de president er nog niet. Een assistent meldde zich en vroeg of ik een hoofddoek om wou doen, uit respect voor de heilige moslimmaanden Muharram en Safar. Dat heb ik beleefd geweigerd omdat we in Amerika zijn en hier geen wet of traditie bestaat om een hoofddoek te dragen."

Amanpour voegde eraan toe dat andere Iraanse presidenten haar nooit hebben gevraagd om een hijab te dragen tijdens haar werk buiten Iran. Daarna maakte de assistent Amanpour duidelijk dat er zonder hoofddoek geen interview mogelijk was. "Ik herhaalde dat ik hiermee niet kon instemmen en we zijn weggelopen", twittert de in Londen geboren Brits-Iraanse journalist, die op reportage in islamitische landen geregeld wel een hoofddoek droeg.

Bijval en kritiek

Op sociale media krijgt Amanpour bijval en kritiek op haar besluit om weg te lopen van de interviewafspraak. "Je laat een unieke kans lopen om de president te bevragen naar de protesten", schrijft iemand. Anderen prijzen het besluit en verwijzen naar berichten dat vrouwen in Iran juist hoofddoeken verbranden uit protest tegen de dood van een opgepakte vrouw door de Iraanse zedenpolitie.