Belgisch telecombedrijf start zender met alleen vrouwensport

Het telecombedrijf Telenet introduceert in België een zender met alleen maar vrouwensport. Op de nieuwe internationale zender W-Sport zijn vanaf deze vrijdag onder andere wedstrijden te zien van de Premier League voor vrouwen en vier andere Europese voetbalcompetities, basketbal, triatlon, paardensport en boksen.

"Met de integratie van W-Sport in ons aanbod zetten we vrouwensport weer wat meer in de kijker en spelen we in op de stijgende populariteit ervan in ons land", zegt Stefaan Kestens, verantwoordelijk voor Play Sports, onderdeel van Telenet. "Het past in de filosofie van Telenet om meer meisjes en vrouwen aan te moedigen om te sporten."

Naast de wedstrijden zijn op de zender ook documentaires te zien over onder anderen turnlegende Simone Biles en de tennissters Venus Williams en Naomi Osaka.

Bestaande klanten van de Belgische aanbieders Telenet en van Proximus kunnen gratis afstemmen op de zender.