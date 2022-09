Zes Nederlandse boten roeien zich naar WK-finale

Zes boten van de Nederlandse roeiploeg hebben zich donderdag verzekerd van een finaleplaats bij de WK in het Tsjechische Racice: Martine Veldhuis in de lichte skiff, de vrouwen twee-zonder, de vrouwen vier-zonder, de mannen vier-zonder, de vrouwen dubbelvier en de mannen dubbelvier.

Veldhuis eindigde in haar halve finale van de lichte skiff als tweede in 7.44,86. Alleen de Roemeense Ionela Cozmiuc was sneller (7.42,07). Ook Ymkje Clevering en Veronique Meester kwamen in hun halve finale als tweede over de eindstreep. Zij deden dat in de twee-zonder met een tijd van 7.12,75. Daarmee zaten ze kort achter de Roemeense vrouwen (7.11,04).

Mannen en vrouwen vier-zonder winnen

De mannen vier-zonder wonnen de halve finales. Rik Rienks, Sander de Graaf, Ruben Knab en Ralf Rienks roeiden naar de winst in 6.02,96. Ook de vrouwen in de vier-zonder waren wisten hun boot als eerste over de meet te varen in de halve finales. Tinka Offereins, Hermijntje Drenth, Benthe Boonstra, Marloes Oldenburg klokten 6.44,10.

De overige halve finales staan voor vrijdagochtend op het programma. De eerste finales worden op vrijdagmiddag geroeid. Zaterdag is de slotdag van de WK roeien.