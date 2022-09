Instagram werkt aan filter tegen ongewenste berichten en naaktfoto's

Instagram-moederbedrijf Meta ontwikkelt een nieuwe functionaliteit die gebruikers moet beschermen tegen ongewenste en ongepaste berichten. Het filter moet voorkomen dat gebruikers bijvoorbeeld privéberichten met ongewenste naaktfoto's ontvangen, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen techsite CNET.

Het is de bedoeling dat de nieuwe functie deels op dezelfde manier gaat werken als de al bestaande mogelijkheid om aanstootgevende woorden of zinnen te verbergen. Die functionaliteit werkt op basis van een algoritme en kun je zelf aan- of uitzetten of uitbreiden met nieuwe woorden. Die worden dan automatisch weggefilterd.

Meta zegt tegen CNET dat de nieuwe technologie geen inbreuk maakt op de privacy van gebruikers. Volgens de woordvoerder kan het techbedrijf bijvoorbeeld niet meekijken met de privéberichten die gebruikers versturen en ontvangen, die zouden versleuteld blijven. "We werken nauw samen met experts om de privacy van gebruikers te garanderen, terwijl ze controle krijgen over de berichten die ze ontvangen."

Volgens Meta bevindt de ontwikkeling van de nieuwe functie zich nog in een vroeg stadium. Zo wordt de technologie nog niet getest.

Privacykwesties

Meta ligt regelmatig onder vuur vanwege privacyschendingen op de online platforms van de techreus. Behalve Instagram zijn ook Facebook en WhatsApp in handen van het Amerikaanse moederbedrijf.

Zo stopte Facebook een jaar geleden met omstreden software die de gezichten van gebruikers automatisch herkende in foto's en video's. En Meta kreeg begin deze maand een boete van ruim 400 miljoen euro, omdat op Instagram de e-mailadressen en telefoonnummers van minderjarigen niet goed waren afgeschermd.

Het techbedrijf gaat daartegen overigens in beroep, omdat de boete volgens Meta is gebaseerd op een oude situatie. Inmiddels is de privacy van minderjarige gebruikers beter beschermd, zegt het bedrijf. Zo worden de accounts van minderjarige gebruikers automatisch op privé gezet als ze lid worden, wat betekent dat hun profiel wordt afgeschermd.