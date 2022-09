Moeder van in 2006 gevonden dode baby vrij, blijft wel verdachte

Een 39-jarige vrouw die begin deze maand is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een baby, die in 2006 dood werd gevonden in Doetinchem, komt op vrije voeten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Uit dna-onderzoek is gebleken dat zij de moeder is van de jongen. Ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

Volgens het OM is het niet meer noodzakelijk voor het onderzoek om haar in voorlopige hechtenis te houden. Er is geen sprake van vluchtgevaar, of gevaar voor herhaling, aldus justitie.

De moeder, die 6 september is aangehouden, is verschillende keren gehoord. Hierin zegt ze dat ze geen herinnering aan de zwangerschap en de bevalling heeft. Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of en hoe dat kan.

Het onderzoek richt zich ook op het achterhalen van de vader van het kind. "Mogelijk geeft dat meer inzicht in de omstandigheden van zijn overlijden", aldus het OM.

Tip leidde tot aanhouding

Het lichaam van het pasgeboren jongetje werd in januari 2006 door kinderen gevonden in een vijver in Doetinchem, meldt Omroep Gelderland. Het lichaam was vastgevroren in het ijs. De baby bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. De kinderen die de jongen vonden, gaven hem de naam Sem Vijverberg.

Ondanks groot onderzoek werd er nooit iemand aangehouden. De politie begon een coldcaseonderzoek, waarbij vorig jaar op verschillende manieren aandacht werd gevraagd voor de zaak. Die aandacht leverde zo'n tachtig tips op, waarvan er eentje leidde tot de aanhouding van de vrouw.