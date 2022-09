Directeur van KRO-NCRV wil Ongehoord Nederland uit het omroepbestel

Directeur Peter Kuipers van KRO-NCRV wil dat omroep Ongehoord Nederland (ON) uit het omroepbestel wordt gezet. In NRC zegt hij dat het tijd is om "bestuurlijke moed" te tonen na het veelbesproken item bij ON over racisme.

KRO-NRCV is daarmee de eerste omroep die voor een direct vertrek van ON uit het bestel is. "We kunnen wel wachten tot er weer een rapport komt, excuses en rectificaties eisen of met nog een sanctie komen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg", zegt Kuipers in de krant.

ON-voorzitter Arnold Karskens laat als reactie aan de NOS weten: "We leven in een democratie en ON vertolkt op een nette manier de mening van veel mensen."

De Nederlandse Publieke Omroep laat, in reactie op Kuipers' interview, weten dat het "goed is dat omroepdirecteuren dit doen." In een verklaring staat verder: "Zoals de NPO al eerder heeft gemeld, vinden we dat er met de bewuste uitzending een duidelijke grens is bereikt (...) Racistische en discriminerende uitingen hebben geen plek op de publieke omroep. Er zijn naast de NPO verschillende partijen, zoals de Ombudsman, het CvdM en de staatssecretaris van OCW, die hier nu een verantwoordelijkheid in hebben. Wij zullen die in ieder geval nemen."

De bewuste uitzending van het programma Ongehoord Nieuws was vorige week donderdag. In een item over racisme werden willekeurige beelden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. De filmpjes werden getoond tijdens een gesprek over Bij1, een partij waar volgens Ongehoord Nederland ook sprake van racisme is.

Commissariaat voor de Media

Het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep vroeg de dag erna het Commissariaat voor de Media zich uit te spreken en omroepen van het publieke bestel stelden een gezamenlijke verklaring op. Daarin staat dat ze voor de vrijheid van meningsuiting staan, maar dat die niet onbeperkt is. Ze kwalificeerden het item als "onjournalistiek en onethisch." Ongehoord Nederland liet weten verbaasd te zijn over deze reacties en stelde dat er geen sprake was van racisme in het item.

Begin deze week liet MAX-omroepbaas Jan Slagter in mediaplatform Spreekbuis optekenen dat omroep Ongehoord Nederland zichzelf "definitief gediskwalificeerd heeft".