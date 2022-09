Vanavond op tv: Hoe reageren Russen op Poetins speech? • Rutte aan zet bij APB • Kiest Italië radicaal-rechts?

Ondertussen komt vandaag de VN-Veiligheidsraad bijeen, waar de Russische en Oekraïense buitenlandministers Lavrov en Koeleba allebei aanwezig zijn. Hoe reageert de wereld op Poetins dreigementen? Te gast is Oost-Europadeskundige Bob Deen .

Zijn Poetins woorden bluf of niet?

Tweede dag Algemene Politieke Beschouwingen

Premier Rutte beantwoordt bij de Algemene Politieke Beschouwingen vandaag vragen van de partijen in de Tweede Kamer over de begroting van volgend jaar. Het energieprijsplafond, de koopkracht en het afnemende vertrouwen in de politiek staan centraal. Politiek duider Arjan Noorlander volgt het debat en praat ons bij.