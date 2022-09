Fracking door energiecrisis niet meer verboden in Verenigd Koninkrijk

De Britse regering heeft vandaag het verbod op het zogenoemde fracken voor de winning van schaliegas ingetrokken. Sinds 2019 was dat verboden, maar vanwege de energiecrisis wil het Verenigd Koninkrijk gebruik kunnen maken van gas uit eigen land.

Fracking is een omstreden methode, waarbij chemicaliën, steengruis of zand onder druk in de bodem worden gespoten om gas vrij te maken. Grondwater kan hierbij vervuild raken. Ook kunnen aardbevingen ontstaan. In het Verenigd Koninkrijk is daarom veel weerstand tegen de methode. Uit een peiling van vorig jaar bleek dat maar 17 procent van de Britten er voorstander van is. Hoe die verhouding nu ligt, is niet bekend.

De huidige energiecrisis, onder meer veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, maakt dat de Britse regering toch werk wil maken van fracking. De Britse energievoorziening versterken is een "absolute prioriteit", zei de minister van Economische Zaken en Energie Jacob Rees-Mogg. "Het is dan ook goed dat we het verbod hebben opgeheven, om zo elke mogelijke bron van binnenlands gas te benutten." Wel moet er volgens de regering lokaal instemming zijn met fracking.

Ondertussen is er twijfel of fracking naar schaliegas op korte termijn gaat helpen in de energiecrisis. Volgens deskundigen kan het jaren duren voordat de fracking-industrie goed draait.