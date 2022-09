Federer krijgt gedroomd afscheid bij Laver Cup: dubbelen met Nadal aan zijn zijde

Roger Federer krijgt zijn gedroomde afscheid bij de Laver Cup in Londen. Hij vertegenwoordigt vrijdag in het dubbelspel Team Europa met Rafael Nadal, zijn grote rivaal en goede vriend.

De 41-jarige Federer had al laten weten dat hij graag met Nadal zijn laatste partij wilde spelen, maar het was nog niet duidelijk of de Zwitser fit genoeg was. Vanwege zijn aanhoudende knieproblemen moest hij het enkelspel bij de Laver Cup al laten schieten.