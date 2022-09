Werknemers in de metalektro krijgen in twee stappen 9 procent meer loon

Werknemers in de metalektro-sector krijgen per 1 december 5,5 procent meer loon. Per 1 januari 2024 komt daar nog eens 3,5 procent bij. Dat is de uitkomst van cao-onderhandelingen tussen de werkgevers en de bonden. Vannacht bereikten zij een onderhandelingsakkoord. Wel moeten de leden van de bonden er nog mee instemmen.

Daarnaast staat in het akkoord dat de pensioenpremie van de werknemers omlaag gaat en de pensioenbijdrage van de werkgevers omhoog. Voor mensen met een voltijdbaan scheelt dat 60 euro per maand.

Onder de metalektro-cao vallen zo'n 160.000 werknemers van ongeveer 1100 bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker, chipmachinemaker ASML en de vrachtwagenproducenten Scania en DAF Trucks.

Bedrijven die door bijzondere omstandigheden als de coronapandemie in zwaar weer zitten, mogen de loonsverhoging uitstellen. De cao heeft een looptijd van 18 maanden.