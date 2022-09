Ravage na plofkraak bij tabakszaak in Amsterdam

Een plofkraak heeft vannacht een ravage aangericht bij een tabakszaak in Amsterdam. Een pinautomaat in de gevel van het pand in de Kinkerstraat werd rond 03.30 uur met een explosief opgeblazen.

De pinautomaat waar de plofkraak op is gepleegd zat aan de buitenkant van het pand. Het was een particuliere pinautomaat die, in tegenstelling tot de Geldmaat, 's nachts wel beschikbaar is.

Een buurtbewoner werd wakker van een harde knal. "Kort daarna klonk er een tweede harde en toen keek ik naar buiten, ben ik gaan filmen en toen kwam er een derde", vertelt hij tegen regionale omroep NH. "Het is natuurlijk wel even schrikken. Je hoort het veel de laatste tijd. Om het dan live te zien gebeuren is wel een bijzondere ervaring."

Kijk hieronder naar het filmpje dat de buurbewoner heeft gemaakt: