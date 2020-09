'Nomadland' wint corona-editie filmfestival Venetië

De film Nomadland van de Chinese regisseur Chloé Zhao heeft de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië gewonnen. Het was voor het eerst in tien jaar dat een vrouw de hoofdprijs wint, de laatste keer was Sofia Coppola voor Somewhere.

Nomadland vertelt het verhaal van een vrouw, gespeeld door Frances McDormand, die tijdens de Grote Depressie rondreist door het westen van de VS.

Vanwege de corona-uitbraak was het festival flink uitgekleed: de zaal zat slechts halfvol en mondkapjes waren verplicht. Paparazzi moesten hun bootjes, waarmee ze de filmsterren gewoonlijk achtervolgen, inruilen voor vaste plekken aan land. Zowel Zhao als McDormand was via een videoverbinding aanwezig.

"Wat fijn dat we zo naar jullie festival mochten komen in deze vreemde, vreemde wereld", zei McDormand. Eerder dit jaar werd het filmfestival van Cannes nog afgelast vanwege de pandemie.

De Britse Vanessa Kirby won de prijs voor beste actrice voor het drama Pieces of a Woman. Beste Acteur was de Italiaan Pierfranscesco Favino uit Padremostro.