James Webb maakt spectaculaire foto van Neptunus met ringenstelsel

Op de nieuwe foto zijn de ijsringen van de gasreus voor het eerst in 32 jaar goed te zien. Neptunus is de achtste en buitenste planeet van het zonnestelsel.

Opnieuw heeft de James Webb-ruimtetelescoop een verbluffende foto gemaakt van een planeet in ons zonnestelsel. Na spectaculaire foto's van Jupiter is nu Neptunus te zien in een heel nieuw licht.

De vorige foto's van het ringenstelsel werden gemaakt in 1989. Voorafgaand aan dat moment was de hele planeet op foto's niet meer dan een vage stip. Dat veranderde met de beelden van ruimtesonde Voyager 2, al zijn daarop de ringen niet zo goed te zien als op de nieuwe opname van de James Webb. Ruimtetelescoop Hubble wist de ringen helemaal niet in beeld te brengen.

Dat de James Webb dat wel kan, komt doordat de nieuwe foto in infrarood is gemaakt. "Het is drie decennia geleden dat we die vage ringen voor het laatst hebben gezien en voor het eerst zien we ze in infrarood", zegt de Amerikaanse planeetonderzoeker Heidi Hammel, zelf in 1989 betrokken bij de Voyager 2-missie. De karakteristieke blauwe kleur van Neptunus is vanwege het andere kleurenspectrum niet te zien.

IJswolken

Vooral de dunnere ringen rond de planeet zijn veel beter zichtbaar. Ook kan het nieuwe beeld meer inzicht geven in de winden en stormen die over de gasreus razen. Op de zuidelijke helft van de planeet zijn heldere gebieden te zien: ijswolken die het zonlicht weerkaatsen. Ook bij de noordpool is een intrigerende lichte vlek zichtbaar.

Er staan ook zeven manen van Neptunus op het beeld. De grootste, Triton, is als een heldere blauwe ster boven de planeet te zien.

Neptunus staat ruim dertig keer verder van de zon dan de aarde, maar voor de James Webb-telescoop is dat nog steeds de kosmische achtertuin. De meeste objecten waar de telescoop zijn enorme spiegel op richt, staan vele lichtjaren ver weg. Begin deze maand verspreidde NASA een foto van een planeet bij een andere ster op 385 lichtjaar afstand.