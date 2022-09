Meer katholieken dan protestanten in Noord-Ierland

Voor het eerst in de 101-jarige geschiedenis van Noord-Ierland zijn er meer mensen die aangeven dat ze een katholieke achtergrond hebben dan een protestantse. Uit tienjaarlijks bevolkingsonderzoek door de Noord-Ierse statistische dienst blijkt dat 45,7 procent van de Noord-Ieren katholiek is of zo is opgevoed, tegen 43,5 procent protestant. Bij het vorige onderzoek uitgevoerd in 2011 waren de protestanten nog in de meerderheid: 48 procent om 45 procent.

De uitkomst lijkt opnieuw een opsteker voor de katholieke republikeinen, die voorstander zijn van een verenigd Ierland. Eerder dit jaar werd ook al hun partij Sinn Féin de grootste bij de Noord-Ierse parlementsverkiezingen.

Afscheiding dichterbij?

Sinn Féin wil graag een referendum houden over de vraag of Noord-Ierland zich bij de rest van Ierland moet aansluiten. In een reactie op de cijfers zegt een partijprominent dat er zo snel mogelijk moet worden begonnen aan de voorbereidingen van zo'n volksraadpleging.

Maar uit peilingen blijkt vooralsnog geen meerderheid voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk, ondanks de langzaam veranderende bevolkingsopbouw. Die meerderheid is wel een vereiste voor de Britse minister voor Noord-Ierland om een referendum uit te schrijven.