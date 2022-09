Chinese oud-minister voorwaardelijk ter dood veroordeeld voor corruptie

China heeft de voormalig minister van Justitie Fu Zhenghua veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. De oud-minister zou steekpenningen hebben aangenomen en criminelen hebben geholpen, meldt de Chinese staatstelevisie.

Fu heeft volgens de staatstelevisie bekend dat hij zijn functies als minister en hoofd van de politie in Peking heeft misbruikt en dat hij criminele activiteiten van zijn broer en anderen heeft verdoezeld. Waar zijn broer van is beschuldigd, is niet bekend. Ook gaf Fu toe dat hij steekpenningen heeft aangenomen, voor een bedrag van 117 miljoen yuan (16,5 miljoen dollar).

Voorwaardelijke doodvonnissen worden in China bijna altijd omgezet in lange gevangenisstraffen. Bij Fu zal de straf volgens de staatstelevisie na twee jaar worden omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.

Hard optreden tegen corruptie

De veroordeling van de oud-minister past in een reeks van veroordelingen van hoge functionarissen voor corruptie. Sinds het aantreden van Xi Jinping eind 2012 treedt China hier hard tegen op.

Fu was van 2010 tot 2013 hoofd van de politie in Peking en van 2013 tot 2018 onderminister van Openbare Veiligheid. Zijn laatste post in het openbaar bestuur was minister van Justitie, tussen 2018 en 2020. Sinds oktober 2021 liep er een onderzoek tegen hem vanwege beschuldigingen van corruptie. Fu mocht sinds maart van dit jaar al geen openbare ambten meer uitoefenen en werd toen ook uit de Chinese communistische partij gezet.