Podcastmakers trekken beschuldiging tegen Van Dissel in na aanmaning RIVM

Podcastmakers Erik de Vlieger en Yves Gijrath trekken hun beschuldiging in dat Jaap van Dissel van het Outbreak Management Team (OMT) tonnen aan smeergeld heeft ontvangen. De twee beweerden onterecht daar bewijs voor in handen te hebben en zeggen nu te zijn "bezwendeld". Eerder spraken ze nog over 99 procent zekerheid.

"We hebben altijd een disclaimer ingebouwd, maar je zou kunnen zeggen dat wij misschien een soort van suggestie hebben gewekt. Dat kan", erkent De Vlieger in de nieuwste editie van de podcast, die gisteravond online is gekomen. "En het RIVM, Jaap van Dissel, stelt dat wij dit nooit als een betrouwbare bron hadden mogen brengen en wij daarom kort door de bocht zijn geweest."

"Wij moeten erkennen dat op basis van de gegevens en bronnen die wij gehad hebben Van Dissel zeker niet schuldig is aan corruptie", vervolgt hij. "Wij hebben dan ook een beetje een rotgevoel dat die suggestie gewekt is."

'Horrorsprookje'

Eerder zei Gijrath een bankafschrift in handen te hebben waarop een betaling van de Stichting Open Nederland aan Van Dissel te zien zou zijn. De podcastmakers suggereerden dat de stichting Van Dissel had omgekocht om 'testen voor toegang' langer als een van de coronamaatregelen aan te houden. Daar zou de stichting honderden miljoenen mee verdienen.

Het verhaal werd opgepikt door kanalen als Ongehoord Nederland en parlementariërs Wybren van Haga en Thierry Baudet vroegen opheldering.

Volkskrantjournalist Maarten Keulenmans noemde het "een modern horrorsprookje" in het NOS Radio 1 Journaal. Hij wees erop dat het OMT juist altijd kritisch was over testen voor toegang. Bovendien klopte het document zelf niet: het rekeningnummer was fout en de aanhef 'prof' werd gebruikt, wat nooit voorkomt op afschriften. "Het rammelt aan alle kanten."

RIVM weegt reactie

Het RIVM sprak van "lasterlijke verzinsels" en zegt dat er pas na de uitzending wederhoor werd gevraagd. "De heren hebben kennelijk niet de moeite genomen om ook maar het meest eenvoudige onderzoek uit te voeren." Het RIVM eiste rectificatie en dreigde met vervolgstappen.

Een woordvoerder wil nog niet ingaan op de nieuwe uitzending. "We komen vandaag of morgen met een reactie."

Persoonlijke brief

Gijrath zegt in de podcast dat hij misschien nog persoonlijk contact met Van Dissel zal opnemen. "Ik denk wel dat ik hem een persoonlijke brief ga sturen", zegt hij tegen De Vlieger. Hij zegt dat hij "echt een beroep doet op iedereen om het woord smeergeld, het woord corruptie niet in de mond te nemen. Daar nemen wij heel erg veel afstand van. Dat spijt mij ten zeerste dat dit is gebeurd."

Ondertussen vindt De Vlieger het een belangrijke vraag of hij "bezwendeld" is. "Zijn wij ook een beetje in een valletje gelopen?" Gijrath: "Ik denk dat we bezwendeld zijn, op een ongelofelijke manier. Maar ik weet niet door wie."

De Vlieger voegt eraan toe dat Van Dissel eregast kan zijn op zijn trouwerij dit weekend. Gijrath twijfelt dat de OMT-voorzitter langskomt. "Ik denk niet dat hij daar tijd en zin voor heeft."