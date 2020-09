Osaka stuit opmars ongeplaatste Azarenka en verovert titel op US Open

De 31-jarige Azarenka won twee weken geleden, eveneens in New York, voor het eerst in vier jaar weer een WTA-titel. Osaka was ook toen de tegenstandster in de finale, maar trok zich terug met een hamstringblessure.

Naomi Osaka heeft op de US Open ook haar derde grandslamfinale gewonnen. De Japanse winnares van de US Open in 2018 - na een tumultueuze eindstrijd tegen Serena Williams - en de Australian Open in 2019 rekende in een grillige finale af met de Wit-Russin Viktoria Azarenka: 1-6, 6-3 ,6-4.

De Japanse wist het tij echter knap te keren. Na een 2-0 achterstand begon ze met veel meer energie te spelen. Ze maakte niet alleen amper nog fouten, maar sloeg ook steeds meer winners. Bovendien leverde haar service veel meer gratis punten op.

Osaka regeerde aanvankelijk ook in de derde set, maar Azarenka vocht voor wat ze waard was en kwam terug van 1-4 tot 3-4. Ze leverde daarna echter weer haar service in en zag de als vierde geplaatste Osaka het karwei na een kleine twee uur tennis koelbloedig afmaken. Voor Azarenka was het de derde keer dat ze de finale in New York verloor.

"Ik keek vroeger altijd al naar Azarenka en het was geweldig om tegen haar in een finale te spelen", aldus de nieuwe titelhoudster, de eerste speelster in 25 jaar die de US Open-finale wist te winnen na de eerste set verloren te hebben.