Nederlandse tankstations in grensregio in trek bij Duitsers

Pomphouders in de grensstreek merken dat steeds meer Duitsers de laatste tijd in Nederland komen tanken. "Doordat in Duitsland de tijdelijke korting op benzine is teruggedraaid, is tanken in Nederland voor veel Duitsers nu een stuk goedkoper", zegt pomphouder Gerrit Heinen in het Gelderse De Heurne.

Zijn tankstation, net over de grens, trekt al dagen veel oosterburen. "Het is nu 50/50 qua klanten", zegt Heinen, met een grote glimlach op zijn gezicht, tegen Omroep Gelderland. De helft is nu Duits en dat was even geleden echt wel anders. Eerst was het in Duitsland juist goedkoper, maar daar zijn de prijzen juist verhoogd. Daardoor is het echt de hele dag door druk. Ik ben hier wel blij mee."

Lagere accijns

Ook bij de BETA, de belangenvereniging van tankstations, merken ze dat er steeds meer Duitsers in Nederland komen tanken. "Het is natuurlijk logisch dat mensen kiezen voor de goedkoopste benzine en diesel", zegt een woordvoerder.

Volgens de BETA was benzine in Duitsland altijd al goedkoper, maar werden de verschillen groter doordat Duitsland tijdelijk de prijs verlaagde. Sinds begin deze maand is die korting vervallen.

In Nederland loopt de verlaging van de accijns op benzine, diesel en lpg, met 21 procent, nog door tot en met december dit jaar en mogelijk langer.

"De prijs is hier veel gunstiger dan in Duitsland, dus dat loont", zegt een Duitse bestuurder aan de pomp in De Heurne. Een andere automobilist die de grens is overgestoken vult aan: "Benzine is hier 4 of 5 cent goedkoper per liter. Als je lpg tankt is het verschil nog veel groter, wel 15 cent."