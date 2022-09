Eerste Russische reservisten melden zich, opvallend druk aan grenzen

Op dag twee van de mobilisatie in Rusland hebben de eerste reservisten zich bij de mobilisatiecentra gemeld. Op sociale media is te zien hoe ze met bezorgde gezichten afscheid nemen van hun geliefden, voordat ze in bussen stappen. Pjotr Sauer van de Britse krant The Guardian postte een video uit de Siberische stad Jakoetsk:

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

Nadat president Poetin gisteren een gedeeltelijke mobilisatie had afgekondigd, werd het opvallend druk aan de grenzen met landen waar Russen zonder visum naartoe kunnen. Vermoedelijk werd de drukte veroorzaakt door Russen die bang zijn om het leger in te moeten. Een van de uitgeweken Russen is Sergej. Hij zei in Servië tegen persbureau Reuters dat zijn vrienden en collega's ook bang zijn om in Oekraïne te moeten vechten. "Oorlog is verschrikkelijk. Het is oké om bang te zijn voor oorlog, de dood en dat soort dingen." Finse grenswachten zagen gisteren 4824 Russen hun land binnenkomen. Dat zijn er bijna 1700 meer dan vorige week woensdag. Bij een van de weinige grensovergangen met Georgië stond vanmorgen 5 tot 6 kilometer file, melden lokale media. Wie achteraan aansluit, doet er 24 uur over om bij de grens te komen, zegt iemand die zelf ook in de file stond:

Een video van iemand die zelf ook in de file staat aan de grens met Georgië. Volgens deze ooggetuige is de rij 5 á 6 kilometer lang en duurt het 24 uur voor je de grens over bent. - NOS

Gisteren waren directe vluchten naar Turkije en Armenië snel uitverkocht, schreef de Russische website Holod. In Armenië sprak persbureau AP met een Rus die net met zijn 17-jarige zoon was aangekomen. Hij had zich op deze ontwikkeling voorbereid, liet hij weten. Zijn naam wilde hij niet noemen. Een andere net aangekomen Rus zei dat de familie van zijn vrouw in Kiev woont. Alleen al vanwege dit "morele aspect" is hij tegen mobilisatie. In Moskou stegen de prijzen van enkele vliegtickets naar het buitenland tot boven de 5000 euro. Voor de komende dagen zijn de meeste tickets uitverkocht. "Dit is een paniekvraag van mensen die bang zijn dat ze later het land niet meer uit kunnen. Het maakt hen niet uit waar de vlucht heen gaat", zei een bron in de toerismesector tegen persbureau Reuters. De afgelopen maanden vertrokken al tienduizenden Russen, zei Ruslanddeskundige Laura Starink gisteren tegen de NOS. Uitwijken naar een ander land kan niet iedereen. Voor een buitenlandse reis is een speciaal reisdocument nodig, dat zeker 75 procent van de bevolking niet heeft. 300.000 Russen opgeroepen President Poetin zei gisteren dat alleen reservisten worden opgeroepen. Volgens minister van Defensie Sjojgoe zijn dat er maximaal 300.000, maar veel Russen zijn bang dat het daar niet bij blijft. Eerst worden reservisten met gevechtservaring of relevante specialismes opgeroepen, zei Sjojgoe. Onduidelijk is hoelang ze het leger in moeten, wat precies onder gevechtservaring wordt verstaan en hoe uitgebreid de training moet zijn die ze al hebben gehad. Het decreet waarmee de mobilisatie werd afgekondigd, bevat volgens AP een geheime clausule. Dat sterkt de verdenking dat de opkomstplicht elk moment kan worden uitgebreid.

Het decreet over mobilisatie in Rusland. Staat niets i over leeftijdsbeperkingen of de duur van de opkomst. pic.twitter.com/sXKIyWDHLx — Hans de Vreij (@hdevreij) September 21, 2022

"Iedereen in Rusland begrijpt dat hij bij een volgende lichting kan zitten en dat dit slechts een eerste lichting is", zei Michael Kofman van de Amerikaanse veiligheidsdenktank CNA tegen persbureau AP. Zoekopdrachten als "Hoe verlaat ik Rusland?" en "Hoe breek ik een arm?" waren gisteren trending op Google. De Russische internettoezichthouder Roskomnadzor laat weten dat websites die "valse informatie" over de mobilisatie verspreiden, worden geblokkeerd.

Internetproviders moeten zoekacties onmogelijk maken naar sites die adviseren hoe Russen onder mobilisatie uit kunnen komen.https://t.co/oeZMd3JGvs — Hubert Smeets (@hubertsmeets) September 22, 2022