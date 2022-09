Van Vleuten fietst alweer, maar nog niet voluit: 'Lichaam verbaast me wel vaker'

Daags na haar val in de tijdrit voor gemengde ploegen heeft Annemiek van Vleuten alweer kunnen trainen. Desondanks is haar deelname aan de wegwedstrijd van aanstaande zaterdag nog niet zeker. "Ik ben er blij mee dat het weer kan. Het betekent voor mij ook dat het niet een heel lange revalidatie gaat zijn", zegt Van Vleuten, met alweer zestig trainingskilometers in de benen. "Gewoon fietsen gaat verbazingwekkend goed." Terughoudend over kansen Maar toch, kunnen meedoen is heel wat anders dan meestrijden om de medailles. In goeden doen zou ze met Marianne Vos en Demi Vollering tot de favorieten behoren, maar over haar eigen kansen is ze nu zeer terughoudend. "Ik kan bijvoorbeeld niet uit het zadel", merkt Van Vleuten. "En zeker op zo'n parcours moet je dat wel kunnen. Dat is wel een teleurstelling."

WK wielrennen - NOS

De 39-jarige Van Vleuten wil niet op de zaken vooruitlopen en zal vrijdag nog een keer gaan trainen. Daarna zal ze in overleg met bondscoach Loes Gunnewijk de knoop doorhakken over haar deelname. "Mocht ik meedoen, dan is het wel veilig", weet Van Vleuten. "Maar ik wil het niet te veel forceren." Streep door doelstellingen Vanwege het breukje in haar elleboog is er een dikke streep gegaan door haar persoonlijke doelstellingen op deze wereldkampioenschappen, maar er is natuurlijk ook nog het belang van de Nederlandse ploeg. "Als je niet voor je eigen ambities kan gaan, ben ik ook wel trots om het Oranje te dragen", aldus Van Vleuten. "Maar ik stop me nog in geen enkel hokje. Mijn lichaam verbaast me wel eens vaker. Vandaag was in elk geval heel positief."