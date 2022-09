Tumor ontdekt bij oud-Feyenoorder Boëtius: 'We zijn vol hoop en vertrouwen'

"Hoe bitter dit nieuws in eerste instantie ook is, we zijn vol hoop en vertrouwen erop dat Jean-Paul zal herstellen en zo snel mogelijk zal terugkeren bij het team", zegt Fredi Bobic. de technisch directeur van de club.

Bij de Nederlandse aanvaller Jean-Paul Boëtius is een tumor in zijn testikels ontdekt. Dit maakte zijn huidige club, Hertha BSC, bekend na een urologisch onderzoek dat de aanvaller donderdag onderging. De 28-jarige Boëtius wordt vrijdag geopereerd.

Jean-Paul #Boëtius muss vorerst pausieren. Bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir euch informieren. Wir sind in Gedanken bei dir, Djanga! 💙 #HaHoHe pic.twitter.com/s680youkpv

Boëtius, die eerder voor Feyenoord speelde, kwam afgelopen zomer transfervrij over van FSV Mainz 05. De eenmalig Nederlands international speelde dit seizoen zes competitiewedstrijden.

Andere gevallen

Bij een teamgenoot van Boëtius, Marco Richter, werd in juli ook een tumor in zijn teelballen ontdekt. Hij is inmiddels hersteld van de operatie en is dit seizoen al meerdere keren in actie gekomen.

Voormalig PSV-verdediger Timo Baumgartl overkwam hetzelfde. Na een operatie en chemotherapie speelde hij afgelopen weekend voor het eerst weer voor zijn club Union Berlin.

Bij voormalig Ajax-aanvaller Sébastien Haller werd deze zomer op een trainingskamp met zijn nieuwe club Borussia Dortmund een tumor in zijn testikels ontdekt. Hij ondergaat op dit moment chemotherapie en is maanden uitgeschakeld.