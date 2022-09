Essent verhoogt variabele energietarieven

Energiebedrijf Essent verhoogt opnieuw de variabele energietarieven, per 1 oktober, meldt het bedrijf. Meer dan een miljoen klanten met variabele contracten gaan daardoor gemiddeld ruim 50 procent meer betalen voor stroom en ruim 30 procent meer voor gas.

Het huidige stroomtarief bedraagt bij Essent 0,29447 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit voor de meeste klanten 0,44395 euro per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat van 1,51371 euro per kubieke meter naar 1,99440 euro. De nieuwe tarieven zijn inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en 9 procent btw.

Er zit verschil in tarieven voor klanten die voor 1 juli klant waren en klanten die daarna een contract hebben afgesloten. Voor nieuwe klanten zijn de tarieven veel hoger. Die betalen momenteel 0,83635 euro per kilowattuur en voor gas 3,97820 per kubieke meter.

Het bedrijf noemt opnieuw sterk gestegen energieprijzen op de energiemarkt als oorzaak van de tariefverhogingen. De energieprijzen voor komende winter zijn ook lastig te voorspellen, zegt Essent. Dat komt volgens met name door onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne, doordat nog niet bekend is hoe streng de winter zal zijn en hoe ons energieverbruik zich zal ontwikkelen, stelt het bedrijf.

Vattenfall en Eneco

Energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben eerder ook al tarieven gewijzigd. Zo heeft Vattenfall ook de variabele tarieven verhoogd en heeft Eneco gesnoeid in de vergoeding van zonnestroom.

Het kabinet heeft een prijsplafond aangekondigd voor de energierekening van huishoudens per 1 januari. Vooruitlopend daarop moeten energierekeningen in november al omlaaggaan.