Essent en Eneco verhogen variabele energietarieven

Energiebedrijven Essent en Eneco verhogen opnieuw de variabele energietarieven, per 1 oktober. Meer dan een miljoen klanten met variabele contracten gaan daardoor bij Essent gemiddeld ruim 50 procent meer betalen voor stroom en ruim 30 procent meer voor gas. Ook bij Eneco worden de tarieven fors hoger.

Bij Essent zijn er verschillende tarieven voor klanten die voor 1 juli een variabel contract hadden en klanten die daarna een variabel contract hebben afgesloten. Voor nieuwe klanten zijn de tarieven veel hoger. Die betalen momenteel 0,84 euro per kilowattuur en voor gas 3,98 per kubieke meter. Om hoeveel klanten het precies gaat per categorie heeft Essent nog niet gemeld.

Het huidige stroomtarief bedraagt bij Essent 0,29 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit voor de meeste klanten met een variabel contract 0,44 euro per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat van 1,51 euro per kubieke meter naar 1,99 euro. De nieuwe tarieven zijn inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en 9 procent btw.

Eneco

Bij Eneco gaan de tarieven vanaf 1 oktober naar 0,84 euro per kilowattuur en 3,39 per kubieke meter gas. Het bedrijf doet de inkoop van energie op kortere termijn dan de andere grote energiebedrijven. De nieuwe tarieven die Eneco nu aan klanten doorrekent, is gebaseerd op de hoge inkoopprijzen van gas in augustus.

De afgelopen maand is de prijs van gas op de wereldmarkt snel gedaald. Mogelijk kunnen de tarieven daardoor ook weer snel naar beneden, zegt een woordvoerder.

Doordat veel klanten naar hun situatie willen kijken en de app gebruiken, zijn sommige functies overbelast en uitgeschakeld. Eneco verwacht dat ergens de komende dagen klanten hun maandbedrag weer kunnen aanpassen in de app.

Prijsplafond

Energiebedrijven Vattenfall heeft eerder al tarieven verhoogd. Het kabinet heeft een prijsplafond aangekondigd voor de energierekening van huishoudens per 1 januari. Vooruitlopend daarop moeten energierekeningen in november al omlaaggaan.